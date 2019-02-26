Автодорівці заспокоїли киян: міст Метро не рухне, готується його капремонт



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Планується ремонт проїжджої частини мостового полотна, тротуарів, прогонових будов, зовнішнього освітлення, перильної огорожі

Наразі триває розробка проектно-кошторисної документації на ремонт мосту

На замовлення комунальної корпорації «Київавтодор» триває розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт мосту Метро через Дніпро. Про це повідомляє прес-служба корпорації у відповідь на поширення у ЗМІ інформації про незадовільний стан мосту.

Зокрема, на сьогоднішній день стадія «Проект» вже пройшла державну експертизу і наразі триває стадія «Робочий проект».

«Слід зазначити, що до початку робіт з капітального ремонту балансоутримувачем споруди здійснюється постійний моніторинг її технічного стану», - додали в «Київавтодорі».

Раніше повідомлялося, що КМДА своїм розпорядженням затвердила робочий проект, яким передбачено виконати капітальний ремонт проїжджої частини мостового полотна, капітальний ремонт тротуарів, ремонт прогонових будов із відновленням несучої арматури, ремонт зовнішнього освітлення, замінити перильну огорожу.

Тривалість капітального ремонту – 22 місяці.

При затверджені проекту капітального ремонту враховано експертний звіт Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПроектреконструкція» від 12 листопада 2018 року.

Замовником розробки проектно-кошторисної документації і капітального ремонту вказаного об’єкту визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту становить 1 825 200,575 тис. грн. Фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Києва.