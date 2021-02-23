У Києві рятувальникам довелося спускати чоловіка з баштового крана (фото)

Оператору крана стало зле під час роботи

У понеділок, 22 лютого, близько 16 години до столичних рятувальників надійшов виклик, що працівнику баштового крану стало погано під час виконання обов’язків на будівництві. Про це повідомляє аварійно-рятувальна служба «Київська служба порятунку».

Чоловік не відповідав на телефонні дзвінки, як виявилося згодом, через сильні судоми.

Рятувальники завдяки висотному спорядженню змогли піднятися в кабіну крана на висоту 104 метри та спустити чоловіка вниз, де на нього вже чекали лікарі.

Чоловік відмовився від госпіталізації.

Відомо, що він не перебував під дією алкоголю та наркотичних речовин. Така реакція організму була викликана стресом.

Нагадаємо, 7 грудня минулого року сталося загорання баштового крана на будівельному майданчику у с. Крюківщина, що під Києвом.

30 грудня 2020-го на території будівництва на вул. Червоноткацькій, 79 у Деснянському районі столиці сталося загоряння у кабіні баштового крана. У результаті пожежі оператор крана отримав опіки верхніх кінцівок.