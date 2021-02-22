В Одесі рятувальники вийняли хлопця з чотириметрової ями

Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників

Його госпіталізували у стані середньої тяжкості

В Одесі хлопець звалився в чотириметрову яму, яку вирили комунальники

Подія сталась в Малиновському районі міста в ніч на 22 лютого

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Вночі на вулиці Івана та Юрія Лип 21-річний громадянин не помітив яму, глибиною в чотири метри, яку напередодні вирили комунальники. Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників. Близько опівночі працівники ДСНС визволили хлопця й передали його кареті швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості з діагнозом «політравма» в 11 міську клінічну лікарню.