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    В Одесі рятувальники вийняли хлопця з чотириметрової ями

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    Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників - В Одесі рятувальники вийняли хлопця з чотириметрової ями
    Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників
    фото: Facebook

    Його госпіталізували у стані середньої тяжкості

    В Одесі хлопець звалився в чотириметрову яму, яку вирили комунальники

    Подія сталась в Малиновському районі міста в ніч на 22 лютого

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

    Вночі на вулиці Івана та Юрія Лип 21-річний громадянин не помітив яму, глибиною в чотири метри, яку напередодні вирили комунальники. Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників. Близько опівночі працівники ДСНС визволили хлопця й передали його кареті швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості з діагнозом «політравма» в 11 міську клінічну лікарню.

    Нагадаємо, під Києвом із палаючого будинку рятувальники винесли маму з двома дітьми. Рятувальники встановили, що горить житловий будинок площею 120 кв. м. Лікарі повідомили вогнеборцям, що двоє дітей, 2012 та 2019 років народження, отримали незначні опіки та отруєння чадним газом.

    Теги: Одеса рятувальники
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