В Одесі рятувальники вийняли хлопця з чотириметрової ями
Його госпіталізували у стані середньої тяжкості
В Одесі хлопець звалився в чотириметрову яму, яку вирили комунальники
Подія сталась в Малиновському районі міста в ніч на 22 лютого
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
Вночі на вулиці Івана та Юрія Лип 21-річний громадянин не помітив яму, глибиною в чотири метри, яку напередодні вирили комунальники. Щоб дістати постраждалого з пастки, на місце довелось викликати рятувальників. Близько опівночі працівники ДСНС визволили хлопця й передали його кареті швидкої допомоги. Хлопця госпіталізували у стані середньої тяжкості з діагнозом «політравма» в 11 міську клінічну лікарню.
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