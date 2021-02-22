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    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)

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    Сталося загорання в недіючих вагонах-рефрижераторах - На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    Сталося загорання в недіючих вагонах-рефрижераторах
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу в вагонах

    На залізниці на вул. Івана Федорова, 32 у Солом'янському районі столиці, поблизу багажного відділення головного київського вокзалу, сталася пожежа у вагонах.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Надзвичайна подія трапилась 20 лютого о 22:28. На місці рятувальники встановили, що виникло загорання у двох недіючих вагонах-рефрижераторах.

    Пожежу було ліквідовано о 00:06 21 лютого.

    На місці події залучались чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів.

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    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
    На залізниці в Києві горіли вагони (фото)

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

    Як повідомлялося, у ніч на 21 лютого рятувальникам довелося гасити пожежу в гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова на вулиці Космічній у Дніпровському районі Києва.

    Теги: пожежа Київ ДСНС Укрзалізниця потяг рятувальники
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