На залізниці в Києві горіли вагони (фото)
Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу в вагонах
На залізниці на вул. Івана Федорова, 32 у Солом'янському районі столиці, поблизу багажного відділення головного київського вокзалу, сталася пожежа у вагонах.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
Надзвичайна подія трапилась 20 лютого о 22:28. На місці рятувальники встановили, що виникло загорання у двох недіючих вагонах-рефрижераторах.
Пожежу було ліквідовано о 00:06 21 лютого.
На місці події залучались чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів.
Жертв і постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Як повідомлялося, у ніч на 21 лютого рятувальникам довелося гасити пожежу в гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова на вулиці Космічній у Дніпровському районі Києва.