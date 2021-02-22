На залізниці в Києві горіли вагони (фото)

Рятувальники за півтори години ліквідували пожежу в вагонах

На залізниці на вул. Івана Федорова, 32 у Солом'янському районі столиці, поблизу багажного відділення головного київського вокзалу, сталася пожежа у вагонах.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Надзвичайна подія трапилась 20 лютого о 22:28. На місці рятувальники встановили, що виникло загорання у двох недіючих вагонах-рефрижераторах.

Пожежу було ліквідовано о 00:06 21 лютого.

На місці події залучались чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів.

Жертв і постраждалих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

Як повідомлялося, у ніч на 21 лютого рятувальникам довелося гасити пожежу в гуртожитку Національного педагогічного університету ім. Драгоманова на вулиці Космічній у Дніпровському районі Києва.