Чоловік покінчив із життям, стрибнувши з Північного мосту в Києві

Столичні рятувальники дістали з Дніпра тіло потопельника

У неділю, 21 лютого, о 10:49 до рятувальної служби надійшло повідомлення від громадян, що, проїжджаючи по Північному мосту, помітили, як чоловік виліз на огорожу і стрибнув у річку.

На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Водолази обстежили 3 км берегової лінії. Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 80 м від берега на поверхні води неподалік від Труханового острова.

За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег. Після цього тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

Нагадаємо, в річці Либідь було виявлено тіло військовослужбовця, що зник на почату січня. Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця.

Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

Зокрема, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні.

1 лютого у річці Либідь на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці було виявлено тіло людини.



