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    Чоловік покінчив із життям, стрибнувши з Північного мосту в Києві

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    Водолази знайшли тіло&nbsp;неподалік від Труханового острова - Чоловік покінчив із життям, стрибнувши з Північного мосту в Києві
    Водолази знайшли тіло неподалік від Труханового острова
    Фото: ДСНС

    Столичні рятувальники дістали з Дніпра тіло потопельника

    У неділю, 21 лютого, о 10:49 до рятувальної служби надійшло повідомлення від громадян, що, проїжджаючи по Північному мосту, помітили, як чоловік виліз на огорожу і стрибнув у річку.

    На місце виклику було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Водолази обстежили 3 км берегової лінії. Після проведення пошукових робіт тіло чоловіка було знайдено на відстані 80 м від берега на поверхні води неподалік від Труханового острова.

    За допомогою водолазно-рятувального спорядження потопельника було доставлено на берег. Після цього тіло чоловіка передано слідчо-оперативній групі.

    Причини та обставини трагічного випадку будуть встановлюватися правоохоронними органами.

    Нагадаємо, в річці Либідь було виявлено тіло військовослужбовця, що зник на почату січня. Столичні поліцейські встановлюють обставини смерті військовослужбовця.

    Впродовж січня 2021 року на водоймах та річках в Україні загинуло більше півсотні людей.

    Зокрема, на Київщині, поблизу Яготина, водолази підняли тіло рибалки, якого шукали два дні.

    1 лютого у річці Либідь на вул. Старовокзальній, 26 у Шевченківському районі столиці було виявлено тіло людини.

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    Теги: Київ ДСНС смерть на воді потонули рятувальники самогубство річка Дніпро міст
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