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    Новини

    На будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео)

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    Горіла кабіна баштового крана - На будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео)
    Горіла кабіна баштового крана
    Фото: ДСНС

    Пожежа виникла в кабіні крана на висоті 40 м

    У понеділок, 7 грудня, сталося загорання баштового крана на будівельному майданчику у с. Крюківщина, що під Києвом. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 17:27.

    По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить кабіна баштового крана на висоті 40 м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Пожежу було локалізовано о 19:39 та повністю ліквідовано о 19:45.

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    На будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео)
    На будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео)

    На місці події працювало 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

    Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

    Як повідомлялося,  ніч на вівторок, 8 грудня, сталася пожежа в гуртожитку медичного університету на вул. Полковника Шутова, 14Б у Солом’янському районі столиці

    Теги: пожежа ДСНС будівництво Київщина рятувальники
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