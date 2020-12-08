На будівельному майданчику під Києвом горів баштовий кран (фото, відео)
Пожежа виникла в кабіні крана на висоті 40 м
У понеділок, 7 грудня, сталося загорання баштового крана на будівельному майданчику у с. Крюківщина, що під Києвом. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно диспетчерської служби Києво-Святошинського району о 17:27.
По прибуттю до місця виклику рятувальники встановили, що горить кабіна баштового крана на висоті 40 м, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
Пожежу було локалізовано о 19:39 та повністю ліквідовано о 19:45.
На місці події працювало 3 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.
Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
Як повідомлялося, ніч на вівторок, 8 грудня, сталася пожежа в гуртожитку медичного університету на вул. Полковника Шутова, 14Б у Солом’янському районі столиці