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    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)

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    Нападники тікали&nbsp;автомобілем &laquo;Рендж Ровер&raquo; і покинули його без номерних знаків - Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Нападники тікали автомобілем «Рендж Ровер» і покинули його без номерних знаків
    Фото: Інформатор

    Невідомі намагалися прорватися у приймальню Борислава Берези

    Сьогодні, 26 березня, о 13:07 у чергову частину надійшло повідомлення перехожого про те, що вулиці Олександра Сабурова у Деснянському районі Києва біля приймальні народного депутата перебувають підозрілі люди зі зброєю.

    На місце події вирушили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, повідомляє прес-служба поліції Києва.

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    «Попередньо відомо, що невідомі намагалися потрапити до народного депутата на прийом громадян, однак охорона їх не впустила. Виник конфлікт, після якого візитери, попри спроби охорони заблокувати їх, протаранивши машину, втекли автомобілем «Рендж Ровер». Згодом цю автівку з механічними пошкодженнями без номерних знаків виявили на стоянці по вулиці Теодора Драйзера», - інформують у поліції.

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    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Озброєні люди скоїли напад на приймальну нардепа у Києві (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Слідчо-оперативна група з’ясовує всі обставини, проводить огляд місця події, спілкується зі свідками та очевидцями. Оперативники розшукують осіб, які спровокували конфлікт у приймальні народного депутата. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

    Як стало відомо, скоєно напад на приймальню нардепа Борислава Береза. Про цей інцидент депутат розповів на своїй сторінці у Facebook.

    Нардеп зазначив, що за чотири роки це не перша спроба тиснути на нього, але це перша спроба увірватися до його приймальні.

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