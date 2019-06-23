У Києві сталася стрілянина: є поранений



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Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік

В Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловіка було поранено у ногу

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

В Оболонському районі в результаті стрільби поранено одна людина. Нападника затримано, слідча група вилучила предмет, схожий на пістолет.

Постраждалого чоловіка госпіталізували з кульовим пораненням нижньої кінцівки.

За словами свідків - відбувся конфлікт між чоловіками. Один з них дістав пістолет та вистрілив в ногу опоненту.

Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік.

Чоловік має дозвіл на травматичну зброю, з якої був здійснений постріл.