  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві сталася стрілянина: є поранений

    • Розсилка
    У Києві сталася стрілянина: є поранений

    Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік

    В Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловіка було поранено у ногу

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    В Оболонському районі в результаті стрільби поранено одна людина. Нападника затримано, слідча група вилучила предмет, схожий на пістолет.

    Постраждалого чоловіка госпіталізували з кульовим пораненням нижньої кінцівки.

    За словами свідків - відбувся конфлікт між чоловіками. Один з них дістав пістолет та вистрілив в ногу опоненту.

    Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік.

    Чоловік має дозвіл на травматичну зброю, з якої був здійснений постріл.

    Читайте також
    Київ кримінал чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ