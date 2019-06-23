У Києві сталася стрілянина: є поранений
Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік
В Оболонському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловіка було поранено у ногу
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
В Оболонському районі в результаті стрільби поранено одна людина. Нападника затримано, слідча група вилучила предмет, схожий на пістолет.
Постраждалого чоловіка госпіталізували з кульовим пораненням нижньої кінцівки.
За словами свідків - відбувся конфлікт між чоловіками. Один з них дістав пістолет та вистрілив в ногу опоненту.
Стрілок намагався втекти, але був затриманий неподалік.
Чоловік має дозвіл на травматичну зброю, з якої був здійснений постріл.