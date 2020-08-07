На премію Еммі-2020 номіновано фільм про хлопчика з Донбасу



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«Віддалений гавкіт собак» - це стрічка спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії про Україну

Стрічка «Віддалений гавкіт собак» вже отримала понад 40 різних нагород у світі

Номінантом американської телевізійної премії «Еммі» став документальний фільм «Віддалений гавкіт собак» про хлопчика, який живе на Донбасі під час бойових дій.

Про це повідомив асистент режисера стрічки Азад Сафаров.

Фільм спільного виробництва Данії, Швеції та Фінляндії про Україну потрапила до категорії «Видатний документальний фільм про сучасні події» (Outstanding Current Affairs Documentary).

До категорії також потрапили документалки про війну в Афганістані, про війну в Сирії, масштабні пожежі в Каліфорнії у 2018 році, про боротьбу з наркоторгівлею на Філіппінах та про палача «Ісламської держави» Мухаммада Емвазі.

Сафаров у коментарі «Громадському» пояснив, що ця номінація важлива для України, бо про неї знов згадають у світі.

«Про нашу країну говоритимуть у світі, нас згадають. А про агресію Росії проти України знову напишуть медіа у світі», — зазначив асистент режисера.

Азад Сафаров додав, що «Віддалений гавкіт собак» отримав понад 40 нагород. Останньою була — американська Peabody Award за внесок у галузі мас-медіа у категорії «Документалістика».

До того ж у грудні 2018 року стрічка потрапила до шорт-листа номінантів на «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

«Віддалений гавкіт собак» розповідає про 10-річного хлопчика, який разом зі своєю бабусею Олександрою мешкає у невеликому будинку в селі на лінії фронту. Більшість людей звідти давно виїхали, але бабусі з онуком подобається жити там разом. Тому вони хочуть залишитися і далі дбати одне про одного попри війну.

Фільм знімали у селі Гнутове Донецької області з 2015 по 2017 рік. Гнутове поблизу Маріуполя перебуває під контролем України, але час від часу потрапляє під обстріли.

Раніше американська телевізійна академія оприлюднили номінантів на премію Еммі-2020.