На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)

На ВДНГ відкривається казкова Флуфіландія

Із 24 грудня на ВДНГ відкривається виставка «Флуфіландія». Це пілотний проєкт, аналогів якого немає в Україні та світі. Всі пухнасті фігури та декорації виставки made in Ukraine і вперше її побачать українці у павільйоні №4 «Зимової країни» ВДНГ. Про це повідомляють організатори виставки.

«Флуфіландія» – це справжній фантастичний парк казкових героїв, що оживають за допомогою аніматроніки. Мешканці Флуфіландії – доброзичливі пухнастики, які вміють розмовляти, усміхатись, рухатись та вітатись із гостями. Всього в тематичному парку буде представлено понад 20 масштабних персонажів, кожен з яких сягає трьох метрів у висоту.

Також на гостей чекатимуть пухнасті аніматори та Флуфі-Санта, який розповідатиме дітям історію про флуфів, космос та галактики.

Родзинкою виставки стане «Флуфі-Пошта», де кожен охочий зможе написати своє бажання і відправити його в «Галактику», аби воно обов’язково здійснилось.

«Ми прагнули відійти від класичних виставок і створити для наших відвідувачів цілу історію, в якій зможе взяти участь кожен відвідувач. Ви познайомитеся із трьохметровими посіпаками, що залоскочуть вас, піднімуть настрій та залюбки зроблять яскраві селфі», – каже організатор виставки, директор компанії World of impressions Денис Погорєлко.

Окрім цього, на локації передбачені яскраві фотозони, гойдалки, тематичні та новорічні декорації, батутні зони, куточок з розмальовками, мультфільмами, а також інтерактиви для дітей та костюмовані аніматори.

Дата старту: 24 грудня

Де: Зимова країна на ВДНГ, павільйон №4 ( пр. Академіка Глушкова, 1)

Графік работи: з 10.00 до 21.00 кожного дня

Дітям до трьох років включно вхід безкоштовний. Діють пільги.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

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