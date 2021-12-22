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    На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)

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    На гостей виставки чекає&nbsp;справжній фантастичний парк казкових героїв - На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)
    На гостей виставки чекає справжній фантастичний парк казкових героїв
    фото від організаторів виставки

    На ВДНГ відкривається казкова Флуфіландія

    Із 24 грудня на ВДНГ відкривається виставка «Флуфіландія». Це пілотний проєкт, аналогів якого немає в Україні та світі. Всі пухнасті фігури та декорації виставки made in Ukraine і вперше її побачать українці у павільйоні №4 «Зимової країни» ВДНГ. Про це повідомляють організатори виставки.

    «Флуфіландія» – це справжній фантастичний парк казкових героїв, що оживають за допомогою аніматроніки. Мешканці Флуфіландії – доброзичливі пухнастики, які вміють розмовляти, усміхатись, рухатись та вітатись із гостями. Всього в тематичному парку буде представлено понад 20 масштабних персонажів, кожен з яких сягає трьох метрів у висоту.

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    На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)
    На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)
    фото від організаторів виставки

    Також на гостей чекатимуть пухнасті аніматори та Флуфі-Санта, який розповідатиме дітям історію про флуфів, космос та галактики.

    Родзинкою виставки стане «Флуфі-Пошта», де кожен охочий зможе написати своє бажання і відправити його в «Галактику», аби воно обов’язково здійснилось.

    «Ми прагнули відійти від класичних виставок і створити для наших відвідувачів цілу історію, в якій зможе взяти участь кожен відвідувач. Ви познайомитеся із трьохметровими посіпаками, що залоскочуть вас, піднімуть настрій та залюбки зроблять яскраві селфі», – каже організатор виставки, директор компанії World of impressions Денис Погорєлко.

    Окрім цього, на локації передбачені яскраві фотозони, гойдалки, тематичні та новорічні декорації, батутні зони, куточок з розмальовками, мультфільмами, а також інтерактиви для дітей та костюмовані аніматори.

    Дата старту: 24 грудня

    Де: Зимова країна на ВДНГ, павільйон №4 ( пр. Академіка Глушкова, 1)

    Графік работи: з 10.00 до 21.00 кожного дня

    Дітям до трьох років включно вхід безкоштовний. Діють пільги.

    Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві. Киянам та гостям столиці ялинка сподобалася. Фотографії з нею вони активно розміщують у соцмережах з позитивними відгуками.

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    Теги: Київ виставка новорічні свята
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    На унікальній виставці в Києві оживуть пухнасті казкові герої (фото)