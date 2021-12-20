Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)

Скульптури малюків у костюмах волхвів і з різдвяною зіркою

Скульптурки малюків нарядили волхвами

Автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі в Києві Володимир Журавель перевдягнув у різдвяні костюми свої скульптури. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу в образи царів зі сходу», – написав Журавель.

«Бажаємо вам Віри Надії і Любові! «Три славні царі зі сходу приходять, ладан і смирну, золото приносять…» – додав він, оприлюднивши фото перевдягнених малюків.

Традицію переодягати малюків до значних свят скульптор заснував разом з меценатами, які пошили вбрання для скульптур.

Нагадаємо, влітку під час Чемпіонату Європи з футболу скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягли у форму збірної України з футболу.