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    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)

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    Скульптури малюків у костюмах волхвів і з різдвяною зіркою - Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Скульптури малюків у костюмах волхвів і з різдвяною зіркою
    фото: Володимир Журавель/Facebook

    Скульптурки малюків нарядили волхвами

    Автор скульптур «Малюки-засновники Києва» на Поштовій площі в Києві Володимир Журавель перевдягнув у різдвяні костюми свої скульптури. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Традиційно переодягли малюків до Різдвяних свят. Цього разу в образи царів зі сходу», – написав Журавель.

    «Бажаємо вам Віри Надії і Любові! «Три славні царі зі сходу приходять, ладан і смирну, золото приносять…» – додав він, оприлюднивши фото перевдягнених малюків.

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    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)
    фото: Володимир Журавель/Facebook

    Традицію переодягати малюків до значних свят скульптор заснував разом з меценатами, які пошили вбрання для скульптур.

    Нагадаємо, влітку під час Чемпіонату Європи з футболу скульптури малюків-засновників Києва на Поштовій площі одягли у форму збірної України з футболу.

    Теги: Київ мистецтво новорічні свята ялинка
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    Малюків-засновників Києва одягли у різдвяні костюми (фото, відео)