Невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації
Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень
Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття
У Києві невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.
Про це 18 вересня повідомляє «Українська правда».
«Я в реанімації, вибачте, важко говорити», - сказав Слончак у коментарі.
Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.
У поліції Києва заявили, що про подробиці нападу повідомлять пізніше.
Як відомо, Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.
З 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.
Слончак також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії «Київміськбуд».
До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився в період з 25 вересня до 8 жовтня провести перевірку виконавчої дисципліни в Київській міськдержадміністрації і в окремих райдержадміністраціях столиці.
Нагадаємо, наступна сесія Київради повинна відбутися в четвер, 19 вересня.