Невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації



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Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття

У Києві невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.

Про це 18 вересня повідомляє «Українська правда».

«Я в реанімації, вибачте, важко говорити», - сказав Слончак у коментарі.

Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.

У поліції Києва заявили, що про подробиці нападу повідомлять пізніше.

Як відомо, Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

З 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

Слончак також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії «Київміськбуд».

До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився в період з 25 вересня до 8 жовтня провести перевірку виконавчої дисципліни в Київській міськдержадміністрації і в окремих райдержадміністраціях столиці.

Нагадаємо, наступна сесія Київради повинна відбутися в четвер, 19 вересня.