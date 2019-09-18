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    Невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації

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    <p>Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень</p> - Невідомі тяжко побили заступника Кличка. Постраждалий у реанімації

    Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень

    Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття

    У Києві невідомі напали на заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака і побили його, постраждалий перебуває у реанімації.

    Про це 18 вересня повідомляє «Українська правда».

    «Я в реанімації, вибачте, важко говорити», - сказав Слончак у коментарі.

    Слончак не зміг розповісти подробиці через погане самопочуття. Він говорив слабким голосом і лише підтвердив сам факт нападу.

    У поліції Києва заявили, що про подробиці нападу повідомлять пізніше.

    Як відомо, Слончак є заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень.

    З 2006 року працював у Київраді на різних посадах – від головного спеціаліста відділу правової експертизи проектів рішень Київради до начальника управління правового забезпечення діяльності Київради.

    Слончак також є головою Наглядової ради будівельної холдингової компанії «Київміськбуд».

    До слова, прем'єрміністр Олексій Гончарук розпорядився в період з 25 вересня до 8 жовтня провести перевірку виконавчої дисципліни в Київській міськдержадміністрації  і в окремих райдержадміністраціях столиці.

    Нагадаємо, наступна сесія Київради повинна відбутися в четвер, 19 вересня.

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