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    У Києві стрімко зменшується кількість хворих на Covid-19

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    У разі нової хвилі захворювання лікарняні пункти буде швидко розгорнуто знову - У Києві стрімко зменшується кількість хворих на Covid-19
    У разі нової хвилі захворювання лікарняні пункти буде швидко розгорнуто знову
    Ілюстративне фото

    Столиця згортає мережу додаткових інфекційних лікарень

    У столиці країни зменшуються показники зафіксованих випадків захворювання на Covid-19. Як повідомила в інтерв’ю Укрінформу директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, нині у стаціонарі столичних лікарень із цим діагнозом перебувають 322 пацієнти.

    «При тому, що в кінці березня - на початку квітня перебували на ліжках більш як 5 тисяч хворих, за добу було близько 850 виїздів лише на підозру Covid-19 і пневмонії… Це була безвідмовна госпіталізація, і ті цифри госпіталізації говорять самі за себе. Сьогодні на ранок перебувають 322 пацієнти», – сказала Гінзбург.

    Вона уточнила, що, зокрема, у 17-й лікарні, в дитячій лікарні №1, у пологовому будинку немає нині жодного пацієнта. «Навіть в Олександрівській лікарні на розгорнутих 650 ліжок – всього 102 пацієнти. 4-та лікарня, яка у нас виступала як шпиталь, 70 пацієнтів на ранок (тут і далі – цифри станом на 18.06.2021).

    Тому у столиці згортають роботу додаткових Covid-лікарень, однак, як запевнила Гінзбург, у разі нової хвилі захворювання допомога буде швидко розгорнута знову.

    «Все, що стосується централізованого киснепостачання, залишається в лікарнях. Це капітальні видатки, це потребувало проєкту, певних дій, і воно залишається. Що стосується забезпеченості препаратами. У нас є залишки медикаментів, витратних матеріалів, які були закуплені за кошти, виділені місцевим бюджетом. Тобто, вони мають певний запас… Це була значна підтримка для наших закладів», – акцентувала Гінзбург.

    До слова, за інформацією мера Києва Віталія Кличка, у столиці за 18 червня зареєстровано 202 нові випадки Covid-19 (загалом 212 097). Померли три людини (загалом 5171), 25 хворих на Covid-19 госпіталізовані, ще 26 госпіталізовані з підозрою на Covid-19 та пневмоніями. Одужав від коронавірусу 181 киянин (загалом 202 448).

    Також стало відомо, що 17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію.

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    Теги: Київ лікарня КМДА столиця памятник коронавірус Валентина Гінзбург
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    У Києві стрімко зменшується кількість хворих на Covid-19