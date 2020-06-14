До подальшого послаблення карантину не готові десять областей і столиця, – МОЗ



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Сьогодні у Києві виявлено хворих 66 осіб

Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу

Через високі показники захворюваності на коронавірус Київ і 10 областей України не готові до пом’якшення карантину. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Так, вимогу інцидентности (кількість нових випадків захворювання на Covid-19 за останні сім днів), показник якої повинен бути менше 12 на 100 тисяч осіб, не відповідають:

Київ,

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Львівська,

Рівненська,

Тернопільська,

Чернівецька,

Чернігівська області.

Решта регіонів відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для ослаблення карантинних обмежень.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, найвищий показник інцидентности у Волинській області – 33,55, Чернівецькій – 30,74, Львівській – 26,92, Рівненській – 25,59, Закарпатській – 24,73.

У Вінницькій області – 16,64, місті Київ – 16,38, Тернопільській області – 14,64, Житомирської -13,58, Чернігівській – 13,23, Івано-Франківській – 12,14.

Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

Коронавірус в Україні

Всього 31154

Хворіють 16183

Одужали 14082

Померли 889

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Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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