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    Здоров'я

    До подальшого послаблення карантину не готові десять областей і столиця, – МОЗ

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    Сьогодні у Києві&nbsp;виявлено хворих 66 осіб&nbsp; - До подальшого послаблення карантину не готові десять областей і столиця, – МОЗ
    Сьогодні у Києві виявлено хворих 66 осіб 

    Станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу

    Через високі показники захворюваності на коронавірус Київ і 10 областей України не готові до пом’якшення карантину. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.

    Так, вимогу інцидентности (кількість нових випадків захворювання на Covid-19 за останні сім днів), показник якої повинен бути менше 12 на 100 тисяч осіб, не відповідають: 

    • Київ,
    • Вінницька,
    • Волинська,
    • Житомирська,
    • Закарпатська,
    • Івано-Франківська,
    • Львівська,
    • Рівненська,
    • Тернопільська,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська області.

    Решта регіонів відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я для ослаблення карантинних обмежень.

    Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, найвищий показник інцидентности у Волинській області – 33,55, Чернівецькій – 30,74, Львівській – 26,92, Рівненській – 25,59, Закарпатській – 24,73.

    У Вінницькій області – 16,64, місті Київ – 16,38, Тернопільській області – 14,64, Житомирської -13,58, Чернігівській – 13,23, Івано-Франківській – 12,14.

    Як повідомлялося, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж учора (753).

    Одужали – 106 (вчора 409), померли – 9 (вчора 10).

    Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    У Києві виявлено хворих 66 осіб (вчора 72). Також 47 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 139 – на Львівщині (вчора 132), 44 – на Рівненщині (вчора 66).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31154
    • Хворіють
      16183
    • Одужали
      14082
    • Померли
      889

    Нагадаємо, станом на ранок 13 червня в Україні зафіксовано 753 нові випадки коронавірусу, це на 70 випадків більше, ніж учора (683).

    Одужали – 409 (вчора 426), померли – 10 (вчора 16).

    Загалом одужали 13 976 осіб, летальних випадків – 880.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 95). Також 38 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 38) і 132 – на Львівщині (вчора 112), 66 – на Рівненщині (вчора 56).

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    Київ столиця коронавірус
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