Covid-вакцинація в Києві встановила рекорд

У Міжнародному виставковому центрі діє «жива» черга і черга за попереднім записом

Щепитися у центрі вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, можна і в суботу до обіду

17 червня у столиці вакцинувалися проти Covid-19 13946 людей. Це рекордний результат за всю вакцинальну кампанію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, вчора у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, вакцинували 1886 осіб.

«У Центрі спочатку працювали 15 вакцинальних бригад. Проте містяни приходили не на свій час або нехтували можливістю записатися і цим створювали чергу. Тож Департамент охорони здоров’я міста Києва оперативно збільшив кількість бригад до 21. Центр вакцинації працюватиме і завтра, 19 червня, до 14:00. Для того, щоб вакцинуватися у Центрі, потрібно бути зареєстрованим у додатку «Дія», бажано підписати декларацію з сімейним лікарем – це значно скоротить час, який ви витратите на вакцинацію. Вакцинуватися можна буде в порядку «живої» черги», – зауважив Поворозник.

Посадовець розповів, що також щеплювали вчора мешканців столиці, які зареєстровані у «Дії» або внесені до листків очікування комунальних закладів охорони здоров’я у вакцинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги. Їх попередньо запрошували на вакцинацію сімейні лікарі. У таких пунктах вакциновано 3716 людей.

«Ми продовжуємо вакцинувати і працівників освітньої галузі. За вчора їх щепили – 1633. Також учора вакцинувалися 2146 медичних працівників. Продовжується і вакцинація соціальних працівників, учасників ООС та інших», – написав Поворозник.

Як повідомлялося, усі охочі, зареєстровані у «Дії» або записані через сервіс Helsi.me, можуть вакцинуватися в Центрі вакцинації проти Covid-19 17-18 червня. Масову вакцинацію перенесли з вихідних днів на четвер-п'ятницю у зв'язку з майбутніми святами.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про зміну графіку роботи центрів вакцинації від коронавірусу. Частина закладів працюватиме в четвер та п’ятницю, 17-18 червня, деякі працюватимуть у понеділок, 21 червня.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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