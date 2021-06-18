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    Епідемія, вакцинація, будівництво. Кличко дав брифінг (відео)

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    Під час епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно дає онлайн-брифінги - Епідемія, вакцинація, будівництво. Кличко дав брифінг (відео)
    Під час епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно дає онлайн-брифінги
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Мер розповів киянам про найважливіші події в місті

    Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Мер, зокрема, поінформував:

    • скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
    • про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
    • скільки киян уже вакцинували;
    • про роботу Центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі;
    • про завершення будівництва ще однієї школи;
    • про чергу до дитячих садків.

    Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, у Києві коронавірус виявлено у 207 осіб, померли три людини.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.

    Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія коронавірус
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    Епідемія, вакцинація, будівництво. Кличко дав брифінг (відео)