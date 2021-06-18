Епідемія, вакцинація, будівництво. Кличко дав брифінг (відео)

Під час епідемії коронавірусу мер Києва Віталій Кличко регулярно дає онлайн-брифінги

Мер розповів киянам про найважливіші події в місті

Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Мер, зокрема, поінформував:

скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;

про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;

скільки киян уже вакцинували;

про роботу Центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі;

про завершення будівництва ще однієї школи;

про чергу до дитячих садків.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, у Києві коронавірус виявлено у 207 осіб, померли три людини.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.

Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.

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