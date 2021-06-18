Епідемія, вакцинація, будівництво. Кличко дав брифінг (відео)
Мер розповів киянам про найважливіші події в місті
Київський міський голова Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.
Мер, зокрема, поінформував:
- скільки хворих на Covid-19 у Києві виявили минулої доби;
- про кількість хворих на коронавірус, які перебувають у лікарнях столиці;
- скільки киян уже вакцинували;
- про роботу Центру вакцинації у Міжнародному виставковому центрі;
- про завершення будівництва ще однієї школи;
- про чергу до дитячих садків.
Нагадаємо, за минулу добу, 17 червня, у Києві коронавірус виявлено у 207 осіб, померли три людини.
Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.
Цього тижня вакцинація для зареєстрованих у «Дії» доступна Центрі вакцинації проти Covid-19 17 та 18 червня.
Також у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників закладів освіти вакциною Pfizer, яку надало Міністерство охорони здоров’я. Наразі визначено 17 таких пунктів, які розташовані в усіх районах столиці.