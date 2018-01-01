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    Олімпійський чемпіон Ігор-2018 Абраменко пояснив, чому огорнув спортсмена із РФ прапором України

    Український фристалійст не вбачає у цьому жодної політики
    Бронзового призера Олімпіади у Пхьончхані (Республіка Корея) росіянина Бурова олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко огорнув українським прапором у пориві сильних душевних емоцій і не вбачає у цьому жодної політики. Про це Абраменко сказав, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Миколаєві 27 лютого, повідомляє
    • Сьогодні, 20:27
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    <span>Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі:&nbsp;</span><span>Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)</span>
    Призери Олімпійських ігор-2018 у фристайлі: Олександр Абраменко (золото) та Ілля Буров (бронза)

    Український фристалійст не вбачає у цьому жодної політики

    Бронзового призера Олімпіади у Пхьончхані (Республіка Корея) росіянина Бурова олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко огорнув українським прапором у пориві сильних душевних емоцій і не вбачає у цьому жодної політики.

    Про це Абраменко сказав, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Миколаєві 27 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.

    «Ми, спортсмени, між собою ніколи не говоримо про політику, тільки про спорт. Своїх колег з різних країн, у тому числі і з Росії, я знаю багато років, ми дружимо, ніколи один одного не ображаємо. Іллю я огорнув нашим прапором у пориві сильних душевних емоцій, привітав його з бронзовою нагородою. Жодних політичних моментів тут шукати не слід», - сказав Абраменко.

    На запитання, чи не планує поміняти Україну на іншу державу, відповів, що виступатиме під своїм прапором і наразі про жодні зміни не йдеться.

    Олександр Абраменко, який завоював золоту медаль на Олімпійських іграх 2018, під час нагородження обнявся і огорнув своїм прапором росіянина Іллю Бурова, який отримав бронзу.

    Це викликало негативну реакцію у соцмережах.

    Український фристайліст Олександр Абраменко 18 лютого став олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея).

    У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найкращу суму балів - 128,51.

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Олександр Абраменко
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