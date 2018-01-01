Олімпійський чемпіон Ігор-2018 Абраменко пояснив, чому огорнув спортсмена із РФ прапором України
- Сьогодні, 20:27
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Український фристалійст не вбачає у цьому жодної політики
Про це Абраменко сказав, відповідаючи на питання журналістів під час брифінгу у Миколаєві 27 лютого, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми, спортсмени, між собою ніколи не говоримо про політику, тільки про спорт. Своїх колег з різних країн, у тому числі і з Росії, я знаю багато років, ми дружимо, ніколи один одного не ображаємо. Іллю я огорнув нашим прапором у пориві сильних душевних емоцій, привітав його з бронзовою нагородою. Жодних політичних моментів тут шукати не слід», - сказав Абраменко.
На запитання, чи не планує поміняти Україну на іншу державу, відповів, що виступатиме під своїм прапором і наразі про жодні зміни не йдеться.
Олександр Абраменко, який завоював золоту медаль на Олімпійських іграх 2018, під час нагородження обнявся і огорнув своїм прапором росіянина Іллю Бурова, який отримав бронзу.
Це викликало негативну реакцію у соцмережах.
Український фристайліст Олександр Абраменко 18 лютого став олімпійським чемпіоном XXIII Ігор у Пхьончхані (Республіка Корея).
У суперфіналі змагань з лижної акробатики Олександр виконав стрибок Back Full-Full-Double Full і набрав найкращу суму балів - 128,51.