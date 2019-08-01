У Києві судитимуть молодиків, які влаштували бійку на дитячому майданчику



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Бійка на дитячому майданчику Фото: Київ оперативний

Молодики поводилися агресивно та влаштували з чоловіком бійку на очах у дитини

Київською місцевою прокуратурою №7 скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох хуліганів, які влаштували бійку на дитячому майданчику та нанесли тілесні ушкодження чоловіку, що перебував там із своєю дитиною. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Інцидент стався у травні цього року на території дитячого майданчика поряд з будинком №70-А на проспекті Правди в Києві.

«Група молодиків вживала спиртні напої на території дитячого майданчика, голосно при цьому розмовляючи, використовуючи нецензурну лексику та виражаючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі та поведінки в суспільстві. На зауваження чоловіка, який перебував на даному майданчику з малолітньою дитиною, молодики відреагували агресивно та влаштували з ним бійку на очах у дитини. Внаслідок протиправних дій зловмисників потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження», - розповіли в прокуратурі.

За результатами проведення досудового розслідування дії правопорушників кваліфіковано за ч. 2 ст. 296 КК України (хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, групою осіб).

Обвинувальний акт скеровано до Подільського районного суду Києва.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.