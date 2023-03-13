Головна Київ Новини
search button user button menu button

Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації

У Києві та низці областей 13 січня оголошена повітряна тривога.

Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.

Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області РФ.

Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога фото 1

Тим часом, спікер ОК «Південь» Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу «Калібр». Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Пізніше Назаров повідомив, що станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. «Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет» , - підсумував він.

Розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення.  РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.

Теги: ракета війна Київ тривога втрати

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Львівщині ракета впала у житловій зоні: є загиблі
На Львівщині ракета впала у житловій зоні: є загиблі
9 березня, 08:15
Наслідки ракетної атаки на Харківщину, 9 березня
Ворог влучив по Харківщині 15 ракетами: є постраждалі (фото, відео)
9 березня, 09:44
Росія спрямувала ракети в об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя
Запоріжжя атакували ракетами С-300: ОВА повідомила, куди поцілили окупанти
11 березня, 16:41

Новини

Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога
Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога
Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут
Київ був близький до евакуації. Кличко розповів про найтяжчий блекаут
У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення
У деяких районах Києва застосовані стабілізаційні відключення
Столицю засипало снігом: кияни діляться фото та відео «весни»
Столицю засипало снігом: кияни діляться фото та відео «весни»
У Києві ліквідовано наслідки удару «Кинджалом»
У Києві ліквідовано наслідки удару «Кинджалом»
У Києві повністю відновлено теплопостачання після ворожого обстрілу
У Києві повністю відновлено теплопостачання після ворожого обстрілу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Хлопці з фронту повернуться і наведуть порядок». Так не буде
7753
Скандал у Житомирі: молодший лейтенант побив ногами строковика (відео)
7673
Російські піхотинці йшли штурмувати українські позиції з палицями (фото)
7289
«Оскар-2023»: хто отримав головні нагороди
5474
Перерахунок пенсій: кому підвищать виплати у квітні
4689
Частина західної зброї, яку передають Україні, потрапляє до росіян – CNN

Новини

Під Бахмутом збитий російський літак, який ремонтували на заводі Тамаза Сомхішвілі
Сьогодні, 11:03
Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
11 березня, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту