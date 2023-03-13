Висока ймовірність ракетного удару: у Києві та низці областей повітряна тривога

Моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації

У Києві та низці областей 13 січня оголошена повітряна тривога.

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Повітряну тривогу о 10:49 спочатку оголосили в Києві. Потім про загрозу попередили в інших північних та центральних областях України.

Варто зазначити, що моніторингові групи повідомляють про активність російської тактичної авіації поблизу північного кордону України. Також зазначалося про пуск невідомо об'єкта у напрямку Чернігова та Києва з Брянської області РФ.

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Тим часом, спікер ОК «Південь» Владислав Назаров повідомив, що в Чорне море вже виведено два надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу «Калібр». Також спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря.

Пізніше Назаров повідомив, що станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. «Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет» , - підсумував він.

Розпочалася 383-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ не полишає намірів щодо окупації України. Не зважаючи на значні втрати, противник продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 102 атаки противника на зазначених напрямках.