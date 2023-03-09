Ворог влучив по Харківщині 15 ракетами: є постраждалі (фото, відео)

Увесь Харків сьогодні без світла

Цієї ночі ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Попередньо, зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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Крім того, в Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури.

«У смт Пісочин Харківського району ворожа ракета влучила на подвір'я приватного будинку, пошкоджено декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення. 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці», – йдеться в повідомленні.

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Ще одна ракета в Пісочині влучила на відкритій території в болото.

У смт Слобожанське Чугуївського району ракета пошкодила теплиці овочевої фабрики.

Тривають роботи з ліквідації наслідків влучань. На місці працюють усі екстрені служби.

Крім того, речник «Харківобленерго» Володимир Скічко повідомив, що увесь Харків нині без світла. По області світло почало частково з'являтися у Лозівській, Нововодолазькій та Первомайській громадах.

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Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили «Кинджалом» по Києву.

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Станом на 6:30 зафіксовані обстріли енергетичних об’єктів в Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.

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У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. На цей момент відомо про чотирьох загиблих. Це четверо дорослих людей. Двоє чоловіків та двоє жінок. У момент падіння ракети вони перебували у себе вдома. Завали ще розбирають. Під ними можуть бути інші люди.