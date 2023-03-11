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Запоріжжя атакували ракетами С-300: ОВА повідомила, куди поцілили окупанти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Запоріжжя атакували ракетами С-300: ОВА повідомила, куди поцілили окупанти
Росія спрямувала ракети в об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя
фото з відкритих джерел

В одному з районів міста сталося загоряння

Удень 11 березня окупанти обстріляли об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Попередньо, ракетами С-300. В одному з районів міста сталося загоряння. Усі відповідні служби вже працюють на місці. Про це інформує обласна військова адміністрація.

«Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильотів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

Відомо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня. 

Теги: Запоріжжя окупанти

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