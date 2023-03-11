Запоріжжя атакували ракетами С-300: ОВА повідомила, куди поцілили окупанти

В одному з районів міста сталося загоряння

Удень 11 березня окупанти обстріляли об'єкт життєзабезпечення Запоріжжя. Попередньо, ракетами С-300. В одному з районів міста сталося загоряння. Усі відповідні служби вже працюють на місці. Про це інформує обласна військова адміністрація.

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«Не маючи успіхів на полі бою зі Збройними силами України, сьогодні російські снаряди (попередньо С-300) спрямували в об'єкт життєзабезпечення обласного центру, в якому проживають кількасот тисяч мирних громадян, серед них велика кількість людей, які змушені були полишити свої домівки та тікати від російської окупації», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня окупанти обстріляли Запоріжжя. Унаслідок прильотів пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, частина міста залишилася без світла.

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Відомо, що РФ у ніч проти 9 березня вчергове завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цього були влучання в Голосіївському та у Святошинському районах Києва. Є поранені, п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено.

Крім того, п'ятеро людей загинули у Львівській області в результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.