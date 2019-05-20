У Києві та області оголошено про високу пожежну небезпеку



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Рятувальники звертаються до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях

20-21 травня по Києву та столичній області зберігатиметься висока (4 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що 20-21 травня в районі міста Фастів надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Прес-служба ГУ ДСНС у Києві інформує, що у столиці з початку року сталися 334 пожежі в природних екосистемах, їх загальна площа вже становить 127,973 га.

Тож, зважаючи на загрозу виникнення загорянь під час підвищення температурних показників, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час відпочинку на природі.

Категорично забороняється:

створювати смітники та спалювати відходи;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях;

дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками.

«Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101». Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків», - попередили в ДСНС.