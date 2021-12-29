У Києві та області вже виявлено чотири випадки штаму «Омікрон»

Наразі триває епідеміологічне розслідування випадків захворювання та обстеження контактних осіб

Станом на 28 грудня в Києві та Київській області вже виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»: два – у мешканців Києва та два – у мешканців області. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Випадки «Омікрону» підтверджені в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Загалом в Україні було виявлено шість випадків захворювання на штам «Омікрон». Крім Києва та столичної області, виявлено по одному випадку у Львові та Дніпрі.

Серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах). Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

Для мінімізації ризиків інфікування новим штамом Міністерство охорони здоров’я радить утриматись від поїздок до країн, де поширений коронавірус штаму «Омікрон».

МОЗ нагадує, що ефективними профілактичними заходами проти будь-яких штамів коронавірусу залишаються використання захисних масок, дотримання дистанції та регулярне миття рук.

Раніше повідомлялося, що в Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».