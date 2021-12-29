За добу в Києві виявлено понад 1,1 тис. нових хворих на коронавірус

До лікарень Києва за добу потрапляє майже 100 хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 16 осіб

За минулу добу, 28 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1113 осіб. Це на 638 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 27 грудня було зафіксовано 475 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 329 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 311 тис. осіб (за добу 28 грудня – 1358)

померли понад 8,1 тис. людей (за добу – 16)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,3 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 184 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 173 тис. осіб (за добу 28 грудня – 575)

померли 4,6 тис. осіб (за добу – 4).

На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6,4 тис.

28 грудня в Україні медики зафіксували понад 5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

Читайте також: