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    За добу в Києві виявлено понад 1,1 тис. нових хворих на коронавірус

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    До лікарень Києва за добу потрапляє майже 100 хворих на коронавірус - За добу в Києві виявлено понад 1,1 тис. нових хворих на коронавірус
    До лікарень Києва за добу потрапляє майже 100 хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 16 осіб

    За минулу добу, 28 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 1113 осіб. Це на 638 випадків більше, ніж за попередній день (за добу 27 грудня було зафіксовано 475 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 329 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 311 тис. осіб (за добу 28 грудня – 1358)
    • померли понад 8,1 тис. людей (за добу – 16)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 10,3 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 184 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 275 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 173 тис. осіб (за добу 28 грудня – 575)
    • померли 4,6 тис. осіб (за добу – 4).

    На сьогодні в Київській області активних хворих понад 6,4 тис.

    28 грудня в Україні медики зафіксували понад 5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,6 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон».

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    За добу в Києві виявлено понад 1,1 тис. нових хворих на коронавірус