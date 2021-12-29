Як Європа зустрічає «Омікрон». Порівнюємо з Україною

Провідні країни посилюють карантин

Новий штам коронавірусу «Омікрон» почав активно розповсюджуватися світом у листопаді. В Україні його випадки почали фіксуватися у першій половині грудня. Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність (заразність), ніж штам «Дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі.

Проте західні країни не зважають на таку заспокійливу риторику і суттєво посилюють карантинні обмеження. В Україні ж жодних змін. Влада продовжила адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. «Це означає, що всі правила доступу до публічних місць із Covid-сертифікатами, щодо носіння масок і дотримання дистанції залишаються в силі», – зазначив глава уряду Денис Шмигаль.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін не виключає, що згодом обмеження можуть бути посилені. «Будемо дивитися, які норми виявляться більш ефективними, і, швидше за все, відповідні коригування можуть бути внесені щодо посилення маскового режиму, обробки рук», – зазначив він.

Кузін водночас зазначив, що відомостей про те, що «Омікрон» якось впливає на захворюваність серед дітей, поки немає, тому школи не переводитимуть на дистанційне навчання.

Керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко натомість вважає, що приклад європейських країн свідчить про потенційну загрозу «Омікрону» і з нею Україна вже може стикнутися у січні 2022 року. Нагадаємо, Європа не зволікає і посилює обмежувальні заходи – аби уповільнити поширення вкрай заразного штаму.

Німеччина

У ФРГ набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження. Зокрема:

закрито кінотеатри, театри, музеї, внутрішні приміщення зоопарків, басейни та інші місця відпочинку.

лише тим, хто зробив щеплення від коронавірусу або перехворів на Covid-19, можна буде в приватному порядку зустрічатися групами у складі не більше десяти осіб. Якщо в сім'ї, яка проживає разом, бодай одна людина нещеплена, на неї розповсюджуються більш серйозні обмеження: у гості можна запросити лише до двох осіб з іншого домогосподарства (виняток становлять лише діти до 14 років). Попередньо це обмеження діятиме до 11 січня;

у сфері громадського харчування вводиться комендантська година: з 22:30 до 5 ранку. У новорічну ніч комендантська година починається не раніше першої години ночі.

У Німеччину «Омікрон» потрапив у листопаді – там значне збільшення кількості зафіксованих за добу випадків захворюваності фіксувалося з 10 листопада

Крім того, уряд Німеччини вирішив придбати мільйон упаковок препарату Paxlovid у американської компанії Pfizerдля лікування коронавірусу. Перші поставки ліків очікуються вже у січні.

Італія

У зв’язку з тим, що в країні швидко поширюється новий варіант коронавірусу «Омікрон», уряд посилює карантин. Керівництво країни розглядає запровадження тестування для всіх, хто бажає брати участь у святкових заходах. Крім того, в Італії:

термін дії Covid-сертифіката про щеплення скорочений з дев'яти до шести місяців (починаючи з 1 лютого). Також необхідне щеплення третьою дозою через чотири місяці після введення другої дози;

повертається вимога про обов'язкове носіння маски FFP2 у кінотеатрах, театрах, спортивних заходах та громадському транспорті. Також повернеться обов’язкове носіння маски на вулиці.

В Італії погіршилась ситуація із захворюваністю 9 листопада, коли вперше за кілька місяців кількість нових хворих за добу перевищила 10 тис.

Нагадаємо, з 16 грудня Італія закрилася для українців. Обмеження на в'їзд діятимуть до 31 січня 2022 року. При цьому заборонено в'їжджати до Італії громадянам, які протягом останніх 14 днів проживали або перебували транзитом у ПАР, Лесото, Ботсвані, Зімбабве, Малаві, Мозамбіку, Намібії та Есватині.

Іспанія

У зв’язку із високими показниками вакцинації та відносно невеликим відсотком захворюваності на коронавірус восени Іспанії вдалося уникнути карантинних заходів. Однак через «Омікрон» правила знову міняються: повернулося правило обов’язкового носіння масок на повітрі. Однак за словами прем'єр-міністра, буде безліч винятків. Наприклад, маски необов'язково одягати, якщо люди знаходяться на відкритих просторах чи перебувають на свіжому повітрі разом з родичами, з якими проживають разом.

В Іспанії кількість хворих за добу почала інтенсивно зростати у першій половині грудня

Крім того, уряд країни працює над виділенням додаткових 292 млн євро на підтримку первинної медико-санітарної допомоги.

За даними уряду, наразі половина випадків захворювань на Covid-19 припадає саме на «Омікрон».

Франція

У Франції з 3 січня починає діяти низка нових обмежень:

кількість учасників масових заходів у приміщеннях не має перевищувати 2 тис. осіб, а просто неба – 5 тис. Попередньо планується, що це правило діятиме впровдовж трьох тижнів;

роботодавців зобов'язали забезпечити працівникам можливість працювати з дому щонайменше три дні на тиждень;

заборонено продавати, вживати їжу та напої у кінотеатрах, а також у громадському транспорті далекого сполучення;

запроваджено масковий режим у центральних районах міст.

Ситуація із захворюваністю у Франції, попри високий показник охоплення вакцинацією, виглядає драматично: у грудні кількість хворих за добу сягнула піку в 157 тис.

Водночас школярі не припинятимуть навчання: школи відкриються для учнів 3 січня, після вихідних днів.

З 15 січня у Франції почнуть діяти паспорти вакцинації – якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. Це означає, що для відвідування ресторанів, кінотеатрів та інших громадських та культурних закладів потрібно буде пред'явити не негативний ПЛР-тест, як було досі, а документ, який засвідчує щеплення.

Австрія

Уряд запровадив жорсткі обмеження через «Омікрон» – щоправда ситуація доволі динамічна, оскільки керманичі країни збираються раз на тиждень для перегляду правил. Станом на 27 грудня діють такі обмеження:

комендантська година з 22.00 для закладів громадського харчування, причому це обмеження стосується і новорічної ночі. Ба більше, уряд рекомендує у новорічну ніч громадянам не влаштовувати вечірки у приватних домоволодіннях після 22.00;

обмеження на кількість учасників масових заходів у закритих приміщеннях. Найбільше, що дозволено, – 2 тис. осіб. Але за умови, що всі будуть щеплені трьома дозами і матимуть негативний результат ПЛР-тесту.

В Австрії, яка лише виходить із чергової хвилі захворюваності, вже страхуються від нового спалаху, викликаного «Омікроном»

Крім того, влада Австрії віднесла такі країни, як Велика Британія, Норвегія, Данія та Нідерланди, до регіонів з поширенням нового варіанту вірусу. Це означає, всі прибулі звідти мають іти на карантин. Виняток лише для щеплених трьома дозами.

Греція

Уряд цієї країни запровадив низку карантинних обмежень, що діятимуть 3-16 січня:

скасовано проведення масових заходів на різдвяно-новорічні свята;

запроваджено правила носіння масок високого ступеня захисту в громадському транспорті, супермаркетах і закладах громадського харчування;

наказано барам і ресторанам закриватися уже опівночі;

дозволено заповнювати трибуни на спортивних заходах лише на 10% від загальної місткості;

дозволено відвідувати будинки для людей похилого віку в Греції тільки за наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

У Греції нова хвиля захворюваності почалася ще в листопаді – і схоже, країна найближчим часом її не подолає

Наталія Сокирчук, «Главком»