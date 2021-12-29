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    Повернулась «помаранчева» зона. У яких областях погіршилась Covid-ситуація

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    На Донеччині та Чернігівщині погіршився показник виявлення нових випадків коронавірусу - Повернулась «помаранчева» зона. У яких областях погіршилась Covid-ситуація

    На Донеччині та Чернігівщині погіршився показник виявлення нових випадків коронавірусу

    фото з відкритих джерел

    Ситуація з коронавірусом ускладнилася лише у двох регіонах

    Ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

    Станом на 29 грудня 22 області та Київ перебувають в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» зоні поки залишаються Волинська та Запорізька області. Втім, з 30 грудня вони виходять з цієї зони.

    Ситуація з коронавірусом ускладнилася лише у двох областях – Донецькій та Чернігівській. Там погіршився показник виявлення нових випадків. Вони перейшли в «помаранчеву» зону.

    Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

    Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

    Зазначимо, перед Новим роком із «червоної» зони вийдуть останні дві області.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Чернігівщина Донеччина Україна карантин коронавірус
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    Повернулась «помаранчева» зона. У яких областях погіршилась Covid-ситуація