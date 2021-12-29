Повернулась «помаранчева» зона. У яких областях погіршилась Covid-ситуація

Ситуація з коронавірусом ускладнилася лише у двох регіонах

Ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону. Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Станом на 29 грудня 22 області та Київ перебувають в «жовтій» зоні карантину. У «червоній» зоні поки залишаються Волинська та Запорізька області. Втім, з 30 грудня вони виходять з цієї зони.

Ситуація з коронавірусом ускладнилася лише у двох областях – Донецькій та Чернігівській. Там погіршився показник виявлення нових випадків. Вони перейшли в «помаранчеву» зону.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.

Зазначимо, перед Новим роком із «червоної» зони вийдуть останні дві області.

Читайте також матеріал «Главкома»: Як Європа зустрічає «Омікрон». Порівнюємо з Україною