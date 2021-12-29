В Україні виявили нові випадки «Омікрону»: що відомо про інфікованих

В Україні підтвердили вже шість випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон»

Перший пацієнт з «Омікроном» переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування

Станом на 28 грудня в Україні виявили ще п’ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон». Про це йдеться у повідомленні МОЗ.

Перший випадок зараження «Омікроном» підтвердили ще 18 грудня. П’ять нових підтвердили в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського.

«Таким чином, загалом було виявлено шість випадків захворювання на штам «Омікрон». Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі», – заявили у МОЗ.

Відомо, що серед хворих двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону (перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах).

Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування, нагадав МОЗ.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 грудня, в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98). Зазначимо, 27 грудня МОЗ зафіксував 2,2 тис. нових ковід-хворих за добу.

Як відомо, «Омікрон» уже в Києві. мешканцям столиці нагадали про карантин.