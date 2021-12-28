«Омікрон» уже в Києві. Мешканцям столиці нагадали про карантин

Із 28 грудня у столичних школярів розпочалися зимові канікули

У Києві вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон». Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Сьогодні у місті вже зафіксовані випадки захворювання на новий штам коронавірусу «Омікрон». Фахівці стверджують, що цей вірус має більшу контагіозність, ніж штам «Дельта». За словами медиків, вакциновані пацієнти хворіють у легкій формі», – закликав Поворозник.

Він також додав, що сьогодні в місті розпочалися шкільні канікули, які триватимуть до 9 січня, тож варто подбати про те, аби діти здоровими повернулися до навчального процесу.

Кияни та гості столиці мають дотримуватися протиепідемічних правил та обмежень, встановлених для «жовтої» зони епідемічної небезпеки. «Будь ласка, бережіть себе і своїх близьких! Не забувайте про елементарні правила безпеки, які ви всі знаєте: дотримуйтеся маскового режиму, тримайте дистанцію, користуйтеся антисептиками! А якщо почуваєтеся хворими, залишайтеся вдома», – закликав Поворозник.

Він нагадав, що перелік обмежень, які діють у «жовтій» зоні, встановлено постановою Кабінету міністрів України № 1236 від 9 грудня 2020 року (зі змінами).

Окрім того, додатково в Києві заборонено:

користуватися послугами громадського транспорту (автомобільного, електричного, у тому числі метрополітену) пасажирам, окрім осіб, які не досягли 18 років, без наявності у них негативного ПЛР-тесту на Covid-19 або експрес-тесту на визначення антигена строком дії 72 години; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; або «жовтого» чи «зеленого» COVID-сертифіката; або документа про одужання особи від зазначеної хвороби;

відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років, без супроводу дорослих, які мають негативний ПЛР-тест на Covid-19 або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або «зелений» covid-сертифікат; або документ про одужання.

Нагадаємо, з 7 грудня в Києві встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

Із 23 грудня Київщина вийшла з «червоної» зони та перейшла в «жовту». Але карантинні обмеження продовжать діяти.