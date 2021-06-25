У Києві не поділили дорогу два таксисти (фото)

У столиці почастішали ДТП за участі автомобілів служб таксі

У четвер, 24 червня, на перехресті вулиць Виговського та Північно-Сирецької в Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Там зіткнулися два автомобілі служб таксі «808» і Bolt.

Чи були на момент ДТП пасажири в автівках, невідомо.

Повідомляється, що травмованих у результаті ДТП немає.

Як відомо, у Києві доволі часто трапляються ДТП за участі автомобілів служб таксі.

Так, 13 червня,на бульварі Тараса Шевченка в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: мотоцикліст на швидкості врізався в автомобіль служби таксі Uber.

1 червня ввечері на проспекті Степана Бандери в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулись таксист на Renault і Seat. Від удару автомобіль служби таксі перекинувся на дах.