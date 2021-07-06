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    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)

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    Автівка повністю зім'ята - Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Автівка повністю зім'ята
    Фото: скріншот із відео

    Водій у реанімації у критичному стані

    У вівторок, 6 липня, вранці на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась в районі Шулявки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Mazda вилетіла з дороги у стовп, автомобіль повністю зім'ятий. Водій у критичному стані доставлений у реанімацію.

    На місці працювали рятувальники ДСНС, медики, виїхала слідчо-оперативна група.

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    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)
    Фото: Київ оперативний

    Нагадаємо, 4 липня на бульварі Дружби народів сталася серйозна та масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Жінка-водій Daewoo Matiz зіткнулася з Chery Tiggo. Аварія була несерйозна, лише подряпини на авто. На місце прибули патрульні для оформлення ДТП.

    У цей час ззаду на повному ходу, не гальмуючи, у три автомобілі влетів Subaru. Внаслідок потужного тарану Daewoo Matiz розчавило між іншими автівками.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль рятувальники
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    Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)