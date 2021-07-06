Від автівки лишилась купа брухту: в Києві Mazda влетіла у стовп (фото, відео)

Водій у реанімації у критичному стані

У вівторок, 6 липня, вранці на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилась в районі Шулявки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Mazda вилетіла з дороги у стовп, автомобіль повністю зім'ятий. Водій у критичному стані доставлений у реанімацію.

На місці працювали рятувальники ДСНС, медики, виїхала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, 4 липня на бульварі Дружби народів сталася серйозна та масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Жінка-водій Daewoo Matiz зіткнулася з Chery Tiggo. Аварія була несерйозна, лише подряпини на авто. На місце прибули патрульні для оформлення ДТП.

У цей час ззаду на повному ходу, не гальмуючи, у три автомобілі влетів Subaru. Внаслідок потужного тарану Daewoo Matiz розчавило між іншими автівками.