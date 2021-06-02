Серйозна ДТП у Києві: таксі з пасажиркою перекинулося на дах (відео)

ДТП сталася на перехресті проспекту Бандери та Оболонського проспекту

Легковик протаранив автомобіль служби таксі

У вівторок, 1 червня, ввечері на проспекті Степана Бандери в Києві сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулись таксист на Renault і Seat. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

Як вдалося попередньо дізнатися, таксі рухалося на свій зелений сигнал світлофора. А водій Seat їхав з Оболонського проспекту та почав повертати ліворуч на проспекті Бандери, що робити забороняється.

Від удару автомобіль служби таксі перекинувся на дах.

Пасажирка таксі отримала травми та була шпиталізована до лікарні.

Обидва водії не постраждали, але перебували в шоковому стані.

На місці працювали правоохоронці, які встановлювали всі деталі та обставини ДТП.