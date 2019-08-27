У Білій Церкві молодики посеред вулиці викрали жінку і зґвалтували



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Повідомити до поліції потерпіла жителька міста Біла Церква змогла тільки після того, як їй вдалося втекти від насильників

На Київщині поліцейські оголосили підозру двом чоловікам, які викрали жінку, зґвалтували її та пограбували. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

«Повідомлення на спецлінію 102 надійшло о 19:40 від 51-річної жінки про те, що вночі, близько 3-ї години, двоє невідомих чоловіків на зупинці громадського транспорту у Білій Церкві, силоміць заштовхали її до автомобіля та відвезли до однієї з квартир багатоквартирного будинку. Там зловмисники утримували жінку майже 16 годин. Упродовж цього часу вони заборонили їй залишати помешкання. Наносячи їй удари по всьому тілу, зламали два ребра, заволоділи мобільним телефоном та грошима. Коли жінка вже не могла чинити супротив, чоловіки по черзі ґвалтували свою полонянку», - розповіли в поліції.

Близько 19-ї години, скориставшись тим, що насильники заснули і за нею ніхто не спостерігає, потерпіла одягла одяг одного з чоловіків та втекла.

Під час проведення невідкладних оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили та затримали лиходіїв. Ними виявилися 35-ти та 37-річного віку жителі Білоцерківщини. Двоє чоловіків знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем тимчасового проживання зловмисників поліцейські вилучили квитанцію про отримання позики в місцевому ломбарді під заставу викраденого мобільного телефону та одяг потерпілої.

За даним фактом відкрито три кримінальних провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.2 ст.187 (Розбій) та ч.3 ст.152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України та оголошено чоловікам підозру.

Поліцейські звернулись з клопотанням про обрання підозрюваним міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.