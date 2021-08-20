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    У Києві транспортний колапс: вулиці перекрито, на дорогах затори (карти)

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    Дороги Києва скували затори - У Києві транспортний колапс: вулиці перекрито, на дорогах затори (карти)
    Дороги Києва скували затори
    Фото з відкритих джерел

    Проведення репетиції параду серйозно ускладнило транспортну обстановку на вулицях Києва

    20 серпня після 16 години через проведення репетиції параду військ у Києві перекрито частину вулиць, у зв’язку з чим утворився транспортний колапс. Про це свідчать дані Google Maps.

    Із 15:30 перекрито дороги в центрі Києва і під’їздах до нього. Ними рухається військова техніка, яка візьме участь у параді військ до Дня Незалежності України.

    Затори утворилися на всіх об’їзних дорогах міста. Ускладнено рух на мосту Метро, Північному й Південному мостах. Також почали утворюватися тягнучки на виїздах з Києва.

    Дані Google Maps станом на 16:30

    Дані Google Maps станом на 16:30

    Карта перекриття вулиць Києва:

    20 серпня відбудеться друга репетиція параду військ у центрі Києва, а також артилерійського салюту на Трухановому острові. Під час репетиції буде введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів із 15:30 до 01:15.

    Також введено зміни в рух громадського транспорту

    18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

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    Теги: Київ дороги День Незалежності парад транспорт
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    У Києві транспортний колапс: вулиці перекрито, на дорогах затори (карти)