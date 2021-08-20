Як змінить рух громадський транспорт Києва під час репетиції параду (схеми)

У маршрути наземного громадського транспорту внесені зміни у зв'язку з проведенням репетиції параду

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту

У п’ятницю, 20 серпня, в Києві через чергову репетицію параду військ з нагоди Дня Незалежності України змінить рух громадський транспорт. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Під час репетиції, яка триватиме із 15:30 до 01:15, заплановане тимчасове обмеження руху та зміна маршрутів громадського транспорту.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до залізничного вокзалу «Центральний» від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. «Либідська»;

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 62 від Ботанічного саду до ст. м. «Арсенальна»;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. «Почайна»;

автобус № 115 від залізничного вокзалу «Дарниця» до ст. м. «Либідська»;

автобус № 118 від ст. м. «Чернігівська» до ст. м. «Палац спорту»;

автобус № 137-Н від ст. м. «Харківська» до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б‑ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу «Південний»;

тролейбус № 12 від ст. м. «Васильківська» до ст. м. «Либідська»;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. «Палац спорту»;

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. «Либідська».

Також орієнтовно з 15:00 до 01:00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобуси, що працюють у режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.

Також 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків у дні проведення тренування та параду військ із проходженням у пішому порядку на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Під час тренувань буде обмежено доступ громадян на території, прилеглі до місць проведення артилерійського салюту на Трухановому острові.

18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

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