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    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду

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    Хрещатиком пройшла військова техніка - Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Хрещатиком пройшла військова техніка
    Фото: Олексій Самсонов/«Вечірній Київ»

    Заплановано ще дві репетиції військового параду

    У середу, 18 серпня, в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності.

    Кияни та гості столиці, які перебували поблизу Хрещатика, спостерігали за майже нескінченною колоною військових та за польотом вертольотів і літаків, зокрема, грандіозного Ан-225 «Мрія». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

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    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду
    Фото: Олексій Самсонов/«Вечірній Київ»

    Нагадаємо, заплановано ще дві репетиції військового параду – 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

    Також 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

    Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

    На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

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    Теги: Київ літак військові День Незалежності парад
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    Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду