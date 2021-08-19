Військові колони на Хрещатику: фоторепортаж із першої репетиції параду

Заплановано ще дві репетиції військового параду

У середу, 18 серпня, в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності.

Кияни та гості столиці, які перебували поблизу Хрещатика, спостерігали за майже нескінченною колоною військових та за польотом вертольотів і літаків, зокрема, грандіозного Ан-225 «Мрія». Про це повідомляє «Вечірній Київ».

Нагадаємо, заплановано ще дві репетиції військового параду – 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Також 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

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