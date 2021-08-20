Друга репетиція параду. Де сьогодні в Києві буде перекрито рух (карта)

Обмеження руху транспорту діятиме з 15:30

У п’ятницю, 20 серпня, відбудеться друга репетиція параду військ у центрі Києва, а також артилерійського салюту на Трухановому острові.

Під час репетиції буде введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів із 15:30 до 01:15.

Зокрема, обмеження діятиме на наступних вулицях:

Хрещатик;

Майдані Незалежності;

Маршала Рибалка;

В'ячеслава Чорновола;

проспект Перемоги (зустрічною смугою лівіше Повітрофлотського мосту);

Площа Перемоги;

Старовокзальна;

Жилянська;

Велика Васильківська;

площа Льва Толстого;

площа Бессарабська;

Академіка Туполєва;

Антоновича;

Івана Федорова;

Либідська площа;

Європейська площа;

Володимирський узвіз;

Боричів узвіз;

Набережно-Хрещатицька;

Нижній Вал;

Глибочицький проїзд;

Петрівська алея;

Паркова дорога;

Дніпровський узвіз;

Набережне шосе;

Богдана Хмельницького;

Володимирська;

Льва Толстого;

Саксаганського

Карта обмеження руху

Нагадаємо, 18 серпня в центрі Києва відбулась перша репетиція військового параду до 30-ї річниці Незалежності. Дивіться фоторепортаж.

Заплановано ще дві репетиції військового параду – 20 та 22 серпня, – під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Також 20, 22 та 24 серпня призупинять функціонування паркувальних майданчиків на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), у тому числі на місцях стоянки транспортних засобів Збройних сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

Крім того, під час тренувань буде обмежений доступ громадян до окремих територій на Трухановому острові, де буде проводитися артилерійський салют.

На час обмеження руху через проведення у центрі Києва репетиції параду війську будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

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