У Києві уламки ракети пошкодили будівлю та автівки (фото)

Інформація про постраждалих наразі не надходила

У Соломʼянському, попередньо, внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто, пошкожено будівлю. Також уламки впали на автівки в Дарницьокому районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявили», – написав він.

Також, за його словами, у Дарницькому районі столиці, внаслідок падіння уламків ракети пошкоджені два автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

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Повітряна тривога триває, залишайтеся в укриттях.

Нагадаємо, цієї ночі під час повітряної тривоги в Києві пролунала серія вибухів, зокрема, у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. У Шевченківському районі уламки ракети впали на територію зоопарку.

До слова, цієї ночі в Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.