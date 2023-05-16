Вибухи в Києві. Влада повідомила подробиці (оновлено)

Російський агресор вкотре здійснив ракетну атаку на столицю України, у декількох районах упали уламки ракет

Цієї ночі під час повітряної тривоги в Києві пролунала серія вибухів, зокрема, у Соломʼянському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

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За його словами, кілька вибухів пролунали в Солом’янському районі.

«А в Шевченківському, на територію зоопарку, впали уламки ракети. Всі служби прямують на місця. Подробиці – згодом», – написав він.

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Також, за попередньою інформацією КМВА, зафіксовано падіння уламків в Оболонському та Дарницькому районах столиці. Дані про потерпілих та руйнування наразі відсутні. Інформація уточнюється.

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У Соломʼянському районі , попередньо внаслідок падіння уламків ракети, сталося загоряння кількох авто. Ушкоджена будівля площею 200 м кв. Рятувальники працюють на місці. Потерпілих наразі не виявлено.

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Повітряна тривога в Києві та області триває, перебувайте в укриттях.

Нагадаємо, після 2:50 у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів.