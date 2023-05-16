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В Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі
Ворог атакує Одесу
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Одещині триває повітряна тривога, не покидайте укриття

В Одесі та області під час повітряної тривоги цієї ночі сили протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували кілька ворожих повітряних цілей. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, ідеться про 4-5 таких цілей. Водночас робота ППО триває, сигнали про загрозу повітряних атак з боку російських окупантів не скасовані.

«Одеса. У нас поки що слава Богу 4-5:0, але сигнал повітряної тривоги ще триває. Все буде добре», – сказав Братчук.

В Україні триває масштабна повітряна тривога, ворог запустив ракети. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Нагадаємо, завершилася 446-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: Одеса ворог тривога вибух

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