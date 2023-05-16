В Одесі працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі

На Одещині триває повітряна тривога, не покидайте укриття

В Одесі та області під час повітряної тривоги цієї ночі сили протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували кілька ворожих повітряних цілей. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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За його словами, ідеться про 4-5 таких цілей. Водночас робота ППО триває, сигнали про загрозу повітряних атак з боку російських окупантів не скасовані.

«Одеса. У нас поки що слава Богу 4-5:0, але сигнал повітряної тривоги ще триває. Все буде добре», – сказав Братчук.

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В Україні триває масштабна повітряна тривога, ворог запустив ракети. Не покидайте укриттів та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Київська міська військова адміністрація повідомила про роботу ППО.

Нагадаємо, завершилася 446-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.