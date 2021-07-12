У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)

Кияни скаржаться на жахливий стан підземних переходів у місті

У понеділок, 12 липня, вранці у підземному переході неподалік станції метро «Героїв Дніпра» обвалився шмат бетону зі стелі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Це сталося близько 06:00.

Внаслідок аварії ніхто не травмувався.

У коментарях під дописом кияни кажуть, що цим підземним переходом пішоходи користуються мало. «Чомусь вічно паломництво через дорогу з зайців, не дуже-то і дивно, що там не було людей», – пишуть користувачі соцмережі.

Також кияни скаржаться, що такий же стан підземного переходу на перехресті проспекту Степана Бандери та вул. Новокостянтинівської.

Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після цього комунальники почали поточний ремонт в переході на «Оболоні».

22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.