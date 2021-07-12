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    У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)

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    Зі стелі відпали шматки бетону - У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)
    Зі стелі відпали шматки бетону
    Фото: Київ оперативний

    Кияни скаржаться на жахливий стан підземних переходів у місті

    У понеділок, 12 липня, вранці у підземному переході неподалік станції метро «Героїв Дніпра» обвалився шмат бетону зі стелі. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Це сталося близько 06:00.

    Внаслідок аварії ніхто не травмувався.

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    У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)
    У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)
    У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)

    У коментарях під дописом кияни кажуть, що цим підземним переходом пішоходи користуються мало. «Чомусь вічно паломництво через дорогу з зайців, не дуже-то і дивно, що там не було людей», – пишуть користувачі соцмережі.

    Також кияни скаржаться, що такий же стан підземного переходу на перехресті проспекту Степана Бандери та вул. Новокостянтинівської.

    Нагадаємо, 20 квітня у соцмережі повідомили, що в підземному переході станції метро «Оболонь» обвалилася частина конструкції стелі. Після цього комунальники почали поточний ремонт в переході на «Оболоні».

    22 січня 2021 року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    На місці працювали представники комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Шевченківського району міста Києва». На час ремонтних робіт вхід у перехід на Майдані Незалежності було тимчасово закрито.

    Теги: Київ благоустрій ремонт аварія
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    У Києві в підземному переході обвалилася стеля (фото)