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    У Києві в підземному переході на жінку зі стелі обвалилася плитка

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    Медики швидкої допомоги шпиталізували жінку - У Києві в підземному переході на жінку зі стелі обвалилася плитка
    Медики швидкої допомоги шпиталізували жінку
    Фото ілюстративне

    Жінка отримала травми голови внаслідок падіння плитки

    У четвер, 25 лютого, у Дніпровському районі Києва на жінку в підземному переході обвалилась плитка. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    «55-річна жінка постраждала через падіння плитки зі стелі підземного переходу. Госпіталізована з забоєм м’яких тканин голови. Швидку викликала поліція», – йдеться в повідомленні.

    Крім того, у четвер в Печерськом районі 24-річний чоловік постраждав через падіння криги. Він госпіталізований із закритою черепно-мозковою травмою, струсом голови, забоєм правого ока, саднами голови, посттравматичною гематомою.

    Як повідомляв «Главком», 25 лютого біля будівлі Київського національного лінгвістичного університету на вул. Великій Васильківській, 69 24-річній дівчині на голову впала величезна брила льоду. Дівчину шпиталізували в лікарню швидкої медичної допомоги з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку середньої тяжкості.

    У понеділок, 22 лютого, в центрі Києва сталися два випадки падіння бурульок на людей.

    Так на вулиці Ярославів Вал, 20 на жінку впала глиба льоду. 49-річна жінка отримала травми і шпиталізована до Київської міської клінічної лікарні №17.

    Також крижана глиба впала на жінку на розі вулиць Прорізної та Паторжинського.

    21 лютого у Голосіївському районі 58-річна жінка постраждала через сніг та лід, які впали на неї з даху будинку. Пацієнтку госпіталізували з забоєм поперекового відділу хребта і забоєм правого плеча.

    Жертвами бурульок і снігових глиб у столиці також стали декілька автомобілів. Фото пошкоджених автівок з’явилися у соцмережі. Зокрема, 23 лютого на вулиці Шовковичній автомобіль Hyundai отримав пошкодження внаслідок падіння на нього глиби снігу.

    У січні цього року в підземному переході на Майдані Незалежності поблизу одного з виходів зі стелі впала частина підвісної конструкції.

    Теги: Київ лікарня кияни
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