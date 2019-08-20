З початку року на Київщині сталося 1700 ДТП



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Смертельна ДТП у с. Гоголів, 19 серпня Фото: ДСНС

Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях

За сім місяців 2019 року на території Київської області зафіксовано 1697 ДТП. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини.

Із цих ДТП – 230 з потерпілими.

Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, в період з 12-ї до 13-ї години. «Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду та в’їзду у міста», - зазначили патрульні.





Нагадаємо, 18 серпня на Гостомельському шосе автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району сталася ДТП, в результаті якої загинули працівник поліції та його 7-річна донька.