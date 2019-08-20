З початку року на Київщині сталося 1700 ДТП
Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях
За сім місяців 2019 року на території Київської області зафіксовано 1697 ДТП. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини.
Із цих ДТП – 230 з потерпілими.
Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, в період з 12-ї до 13-ї години. «Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду та в’їзду у міста», - зазначили патрульні.
Нагадаємо, 18 серпня на Гостомельському шосе автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.
19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району сталася ДТП, в результаті якої загинули працівник поліції та його 7-річна донька.