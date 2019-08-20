  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З початку року на Київщині сталося 1700 ДТП

    • Розсилка
    Смертельна ДТП у с. Гоголів, 19 серпня - З початку року на Київщині сталося 1700 ДТП
    Смертельна ДТП у с. Гоголів, 19 серпня
    Фото: ДСНС

    Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях

    За сім місяців 2019 року на території Київської області зафіксовано 1697 ДТП. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київщини.

    Із цих ДТП – 230 з потерпілими.

    Найчастіше ДТП стаються по п'ятницях, в період з 12-ї до 13-ї години. «Саме у цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду та в’їзду у міста», - зазначили патрульні.

    Читайте також


    14_59

    Нагадаємо, 18 серпня на Гостомельському шосе автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

    19 серпня вдень на трасі Київ-Суми поблизу с. Гоголів Броварського району сталася ДТП, в результаті якої загинули працівник поліції та його 7-річна донька.

    Читайте також
    Національна поліція України ДТП Київщина автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ