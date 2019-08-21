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    Стало відомо, хто на Range Rover влетів у натовп пішоходів у Києві (відео)

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    Костянтин Згара на місці ДТП в центрі Києва - Стало відомо, хто на Range Rover влетів у натовп пішоходів у Києві (відео)
    Костянтин Згара на місці ДТП в центрі Києва
    Фото: Інформатор

    На позашляховику їхав Костянтин Згара, якого ЗМІ називають «власником коней Януковича»

    Мешканці Києва вже кілька днів обговорюють резонансну ДТП, що сталася 19 серпня на перетині вулиць Саксаганського і Льва Толстого. Тоді Range Rover зіткнувся з Tesla і влетів у натовп пішоходів. Шестеро людей отримали різні травми.

    Після наїзду на пішоходів з Range Rover вийшло двоє чоловіків. Причому, вони обидва покинули салон через водійські двері, а тому думки людей про те, хто керував автомобілем, розійшлися, пише Інформатор.

    Одного з двох чоловіків, які вийшли з позашляховика, звуть Костянтин Згара. Це прізвище не раз згадували в ЗМІ, називаючи його «власником коней Януковича».

    Відомо, що Згара володіє кінним заводом «Міленіум» в Маріуполі, де, за чутками, перебувають коні Віктора Януковича і Олександра Онищенка. Також у відкритому доступі є інформація, що Згара є головою жокей-клубу «Україна».

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    Згара підтвердив, що їхав на позашляховику і, нібито, на зелений сигнал світлофора.

    Інший чоловік, який вийшов з Range Rover, сказав Інформатору, що сидів за кермом позашляховика в момент аварії, а Згара був- пасажиром.

    Хто насправді керував позашляховиком і інші деталі ДТП, встановлює слідство.

    Нагадаємо, у результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого, були госпіталізовані п’ятеро пішоходів. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці. Повідомлялося, що від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався в ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

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