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    Як потрібно розвивати велоінфраструктуру у Києві

    • Ігор Ляшенко

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    Як потрібно розвивати велоінфраструктуру у Києві

    Столична влада погано розуміє, як люди користуються велосипедами в Києві

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    Велосипедисты постоянно требуют от киевских городских властей обратить внимание на велоинфраструктуру в городе. Которой почти нет. Они требуют внимания к удобству и безопасности езды на велосипедах. И Кличко, и чиновники горадминистрации – на словах за. На деле это за выливается в прожекты сложных и дорогих транспортных велосипедных коридоров и маршрутов в духе окраина-центр - с Виноградаря, Воскресенки, Куреневки, Лесного, Оболони, Соломенки, Троещины, Позняков на Крещатик.

    Такой подход лишний раз демонстрирует, что городские власти плохо понимают, как люди пользуются велосипедами в Киеве.

    Как правило, предлагаемые маршруты – это 15-20-километровые расстояния. На такие расстояния регулярно ездят только активисты велосообщества, тренированные велосипедисты, которых относительно не много. А тысячи киевлян на велосипедах ездят по своему микрорайону, по дворам (дети и подростки), по маршрутам дом – ближайший парк, дом – пляж, дом – базар. И почти никто из них не ездит на велосипеде со своего спального массива на Крещатик. Это тяжело, неудобно и незачем.

    Властям и специалистам стоило бы сосредоточиться в развитии такой велоинфраструктуры, чтобы киевляне могли хотя бы по своему району удобно и безопасно передвигаться.

    Джерело: блог Ігоря Ляшенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ парк велодорожки велосипед
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    Як потрібно розвивати велоінфраструктуру у Києві