На столичному кладовищі нелюд убив безхатченка хрестом із могили

Оперативники затримали 29-річного раніше судимого зловмисника

3 липня ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на одному із кладовищ Києва виявлено оголене тіло вбитого чоловіка. Інформація підтвердилася. Про це повідомляє Департамент карного розшуку Нацполіції.

Прибувши на місце події, правоохоронці побачили жахливе видовище: тіло вбитого було рясно покрите чисельними колото-різаними пораненнями різної локації та різних розмірів, а частини голови взагалі не було. Поруч з тілом знаходився закривавлений дерев’яний хрест, яким, ймовірно, і розтрощили голову потерпілому.

Оперативники з’ясували, що вбитий був безхатченком, що проживав на цьому ж кладовищі.

Під час оперативно-розшукових заходів та слідчих дій співробітники управління карного розшуку спільно з оперативниками, слідчими та дільничними Дарницького управління поліції в Києві за вчинення жорстокого навмисного вбивства безхатченка викрили та затримали 29-річного раніше судимого зловмисника.

Нелюд у скоєному зізнався та пояснив, що вбив чоловіка під час раптового конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Убивав тим, що було «під руками».

Наразі затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання обрання міри запобіжного заходу.

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