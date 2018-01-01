У Києві відбудеться національно-патріотичний захід присвячений 100-річчю бою під Крутами

Військово-спортивний національно-патріотичний конкурс «Честь та звитяга»

3 лютого о 10:00 у столиці в рамках відзначення 100-річчя бою під Крутами відбудеться міський військово-спортивний національно-патріотичний конкурс «Честь та звитяга». Про це інформують у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, повідомляє «Главком». Програмою передбачено проведення військово-спортивних



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Військово-спортивний національно-патріотичний конкурс «Честь та звитяга»

3 лютого о 10:00 у столиці в рамках відзначення 100-річчя бою під Крутами відбудеться міський військово-спортивний національно-патріотичний конкурс «Честь та звитяга». Про це інформують у Департаменті освіти і науки, молоді та спорту КМДА, повідомляє «Главком».

Програмою передбачено проведення військово-спортивних конкурсів: «Строю та пісні», «Неповне розбирання та складання АК-74», «Спорядження магазина АК-74» та змагань: «Перетягування канату», «Метання умовної «гранати» в приміщенні», «Згинання та розгинання рук в упорі». Також буде проведено змагання з національного виду спорту – «Хортингу» в розділі «Сутичка», які проводитимуться за окремим Регламентом.

У заході візьмуть участь різновікові збірні команди гуртківців КПНЗ «Київський дитячо-юнацький центр туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання», загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, клубів, громадських організацій столиці (по одній команді від закладу).

Захід організовано КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» за сприяння Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. Співорганізатор заходу – Київський професійний коледж із посиленою військовою та фізичною підготовкою, ГО «Київська міська спілка ветеранів АТО», ГО «Юнацький корпус», Київський міський військовий комісаріат та Київська міська організація Товариства сприяння обороні України.

Місце проведення: вул. Тургенєвська, 3-9, спорткомплекс НПУ ім. М. П. Драгоманова.