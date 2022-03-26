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    Економіка та фінанси

    У березні зросли пенсії: кому і скільки перерахували

    Українці отримають пенсії вчасно і під час війни - У березні зросли пенсії: кому і скільки перерахували
    Українці отримають пенсії вчасно і під час війни
    фото: glavcom.ua

    Підвищення пенсій відбулося внаслідок індексації

    Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України повідомила, що в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 грн.

    Цивільні пенсії зросли в середньому майже на 360 грн.

    Також в результаті додаткових пенсійних гарантій люди отримали:

    • підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн – 1,03 млн одержувачів;
    • щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію – 0,66 млн одержувачів;
    • проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років – 0,86 млн одержувачів;
    • проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше – 1,35 млн одержувачів;

    Доплату до мінімальної пенсійної виплати:

    • в розмірі 2100 грн – 1,05 млн одержувачів;
    • в розмірі 2300 грн – 1,33 млн одержувачів.

    Також Марина Лазебна поінформувала про результати індексації «військових» пенсій.

    Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 грн.

    При цьому, за видами пенсій:

    • за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 грн;
    • по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 грн;
    • в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 грн.

    Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.

    Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 грн.

    При цьому, середній розмір підвищення пенсій:

    • особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 грн;
    • особам з інвалідністю 2 групи склав 558 грн;
    • особам з інвалідністю 3 групи склав 879 грн.

    Нагадаємо, нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочалися з 7 березня.

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    Теги: пенсіонери війна Україна пенсія #stoprussia
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    У березні зросли пенсії: кому і скільки перерахували