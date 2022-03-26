У березні зросли пенсії: кому і скільки перерахували
Підвищення пенсій відбулося внаслідок індексації
Марина Лазебна, міністерка соціальної політики України повідомила, що в результаті індексації пенсій, проведеної 1 березня, підвищені пенсії отримали близько 10 млн одержувачів, а середній розмір підвищення склав 380 грн.
Цивільні пенсії зросли в середньому майже на 360 грн.
Також в результаті додаткових пенсійних гарантій люди отримали:
- підвищення результатів індексації до мінімальної межі 100 грн – 1,03 млн одержувачів;
- щомісячну доплату в розмірі 135 грн пенсіонерам, пенсії яких не підпадають під індексацію – 0,66 млн одержувачів;
- проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком від 75 до 80 років – 0,86 млн одержувачів;
- проіндексовану щомісячну доплату пенсіонерам віком 80 років і старше – 1,35 млн одержувачів;
Доплату до мінімальної пенсійної виплати:
- в розмірі 2100 грн – 1,05 млн одержувачів;
- в розмірі 2300 грн – 1,33 млн одержувачів.
Також Марина Лазебна поінформувала про результати індексації «військових» пенсій.
Середній розмір підвищення для цієї категорії склав 787 грн.
При цьому, за видами пенсій:
- за вислугу років підвищення отримали 368 333 одержувачі в середньому на 837 грн;
- по інвалідності підвищення отримали 39 235 одержувачів в середньому на 995 грн;
- в разі втрати годувальника підвищення отримали 79 228 одержувачів в середньому на 451 грн.
Збільшено розміри мінімальних пенсійних виплат учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, стосовно яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою.
Перерахунок пенсій проведено 4 125 ліквідаторам аварії на ЧАЕС, а середній розмір підвищення склав 790 грн.
При цьому, середній розмір підвищення пенсій:
- особам з інвалідністю 1 групи склав 1163 грн;
- особам з інвалідністю 2 групи склав 558 грн;
- особам з інвалідністю 3 групи склав 879 грн.
Нагадаємо, нарахування пенсій та соціальних допомог успішно завершені в усіх регіонах. Вони розпочалися з 7 березня.