Частину Києва знеструмлено через обстріли окупантів

У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті

У Святошинському районі Києва станом на 11:00 26 березня немає світла. Дві лінії довелося відключити через обстріли окупантів у передмісті. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Пресслужба КМДА повідомила, що бої точаться у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Саме тому довелося відключити дві лінії 110 кВ.

«Аварійні служби одразу почнуть огляд та оцінку пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли», – йдеться у повідомленні.

На ліквідацію пошкоджень, за інформацією Київських електромереж, потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

На правому березі протягом дня можливий понижений тиск води. Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці. ПрАТ «АК «Київводоканал» вживає заходів для стабілізації тиску. Місто продовжує надавати послугу водопостачання.

Нагадаємо, біля Києва українські військові знищили 40 окупантів, інші втекли у ліси. Зазначимо, у Київській області українські військові тримають оборону і переходять у контрнаступ. Цієї ночі ключові бої відбувалися на Київщині. Були удари в районі Василькова, Білої Церкви. Дуже серйозні бої йшли біля Баришівки та в районі Бучі, Гостомеля, Ірпеня.