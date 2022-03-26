Цієї ночі Україна перейде на літній час

Не забудьте перевести стрілки годинників

У ніч на 27 березня Україна перейде на літній час. Стрілки годинника необхідно буде перевести на годину вперед у неділю о 3 годині за київським часом.

Згідно з постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України», зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час

Через напад РФ на Україну, багато жителів нашої країни змушені були переїхали за кордон. Наразі відомо, що за межі нашої країни вже виїхало понад 3,6 мільйона українців. Більшість українців їдуть до країн ЄС. В Євросоюзі існують одразу три часові пояси, відповідно, час в Україні та інших країнах відрізняється.

Водночас їдуть українці не лише в ЄС, а й інші країни, різниця в часі з якими може бути ще більшою.

Дивіться, яка різниця в часі з країнами, що приймають українських біженців.

Нагадаємо, у 2021 році депутати Верховної Ради намагалися скасувати переведення годинників, але законопроєкт не був підтриманий у цілому.