У Києві викрито приватні школи, які не закрилися на карантин (список)

На уповноважених осіб усіх закладів-порушників складені адміністративні протоколи

У Києві порушують карантинні заходи кілька приватних закладів освіти, які не організували освітній процес у дистанційному режимі з 1 листопада. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

Ідеться про навчальні заклади:

ТОВ «Ліко-школа» (вул. Композитора Мейтуса, 5-А),

«Новопечерська школа» (вул. Михайла Драгомирова, 9-Б),

заклад освіти ТОВ «Навчально-виховальний комплекс «Мідгард» – Загальноосвітня школа I-III ступенів – дитячий садочок» (просп. Академіка Глушкова, 1 корп. 17).

Зазначені заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема, здобувачів освіти у свої приміщення та проводити навчальний процес в очному режимі.

За результатами контролю на уповноважених осіб усіх згаданих закладів складені адміністративні протоколи за частиною 1 ст. 44.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей. Протоколи будуть скеровані до суду. За порушення передбачено відповідальність посадових осіб від двох до 20 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 34 до 170 тис. грн). Остаточний розмір штрафу визначить суд.

Також повідомлено Національну поліцію України щодо ознак кримінального порушення за ст. 325 Кримінального Кодексу України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням», оскільки такі порушення визначених обмежувальних протиепідемічних заходів на період карантину можуть сприяти поширенню гострої респіраторної хвороби Covid-19 серед відвідувачів закладу – мешканців Києва та гостей столиці.

Нагадаємо, що робочі групи у складі спеціалістів Головного управління Держпродспоживслужби в Києві, районної у місті Києві державної адміністрації, Національної поліції, «Муніципальної охорони» щоденно здійснюють контроль за дотриманням карантинних заходів у столиці.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження. Зокрема, школи перейшли на дистанційне навчання.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

За минулий тиждень, з 1 до 7 листопада, столичні правоохоронці склали 1351 адміністративний матеріал за порушення правил карантину.

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